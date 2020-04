Fase 2 | dal 4 maggio al lavoro quasi 3 milioni di italiani Ipotesi mascherine a prezzi

Agenzia_Ansa : Conte: 'In settimana il piano per le aperture dal 4 maggio. Nella fase 2 evitare le ore di punta' @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi #ANSA - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Corriere : Fase 2, l’annuncio di Conte: «L’Italia riapre dal 4 maggio, piano differenziato tra le Regioni» - Tanzen : UFFICIALE, dal 27 aprile sarà possibile il delivery anche in Campania per diverse categorie, tra cui le pizzerie.… - Lex99438816 : RT @pbecchi: Il discorso di Conte. La strategia della fase 2 si basa sulla scoperta di un vaccino. Se è così può durare anche anni. Tutte l… -

Fase dal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase dal