Fase 2, Conte ai sindacati: dal 4 maggio possono ripartire alcune attività (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nelle scorse ore il premier Giuseppe Conte ha convocato una riunione con i sindacati. L’oggetto era la discussione di un piano per le riaperture di alcune attività a partire dal 4 maggio, data ora considerata l’orizzonte degli eventi durante l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportano numerose fonti, Conte avrebbe anticipato quali sono i settori che potrebbero ripartire. Ok a manifatturieri ed edili Sulla Fase 2 ogni giorno sembrano trapelare nuove notizie, ma ancora nessun piano ufficiale. Anche nel suo discorso alle Aule, Conte ha ribadito che il comitato e la task force stanno lavorando alacremente per far ripartire l’Italia, ferma da metà marzo. Stando a quanto riportano le fonti, dopo l’incontro con Vittorio Colao, Giuseppe Conte ha parlato in videoconferenza con i sindacati. A questi, avrebbe detto che dal 4 maggio ... Leggi su thesocialpost Coronavirus : al via riunione Conte-parti sociali su fase due

Il governo stringe sulla 'Fase 2'. Vertice di Conte con ministri e task force

