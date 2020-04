Fase 2, come riaprire le attività lavorative in sicurezza. Le linee guida spiegate nel 7° webinar #IlLavoroContinua (Di mercoledì 22 aprile 2020) La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta “Fase 2” comporterà l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l’utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l’igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: ... Leggi su lanotiziagiornale Uomini e Donne - la “fase 2” del programma di Maria De Filippi (ma di lei si sente solo la voce) : ecco come funziona

