Fase 2: cene, uscite e vita sociale? Il ministro Boccia: “Cosa cambia dal 4 maggio” (Di mercoledì 22 aprile 2020) La riapertura graduale dell’Italia, prevista dopo il 3 maggio, sembra essere quasi del tutto delineata. L’Italia è pronta per riprendere i suoi ritmi? Tutto si prefigura come un vero e proprio percorso a ‘tappe’ che continuerà a richiedere prudenza, rispondendo a precise linee guida ministeriali. È stato intervistato su Repubblica il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che ha così fatto chiarezza su alcuni aspetti imprescindibili, definendo il mese di maggio come “mese di sacrifici sociali”. Così ha definito il mese che vedrà attivarsi la ‘macchina’ di una seconda Fase dell’emergenza sanitaria. vita sociale? Ancora qualche sacrificio. “Le linee guida saranno valide per tutti. Se qualche Regione, nell’ambito della sua discrezionalità sul territorio, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 aprile 2020) La riapertura graduale dell’Italia, prevista dopo il 3 maggio, sembra essere quasi del tutto delineata. L’Italia è pronta per riprendere i suoi ritmi? Tutto si prefigura come un vero e proprio percorso a ‘tappe’ che continuerà a richiedere prudenza, rispondendo a precise linee guida ministeriali. È stato intervistato su Repubblica ilper gli Affari regionali, Francesco, che ha così fatto chiarezza su alcuni aspetti imprescindibili, definendo il mese di maggio come “mese di sacrifici sociali”. Così ha definito il mese che vedrà attivarsi la ‘macchina’ di una secondadell’emergenza sanitaria.? Ancora qualche sacrificio. “Le linee guida saranno valide per tutti. Se qualche Regione, nell’ambito della sua discrezionalità sul territorio, ...

