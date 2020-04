Far Cry vedrà prima o poi il ritorno dello spietato e folle Vaas di Far Cry 3? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il celebre villain di Far Cry 3, Vaas, potrebbe tornare in un futuro gioco di Far Cry (via PushSquare).O almeno così sembra, stando a quanto affermato dal doppiatore di Vaas, Michael Mando in un recente AMA su Reddit."Aver co-creato quel personaggio è qualcosa che mi sarà per sempre caro", ha detto Mando. "Sono ancora riconosciuto come Vaas e sento ancora l'amore per quel personaggio, mi rende molto felice. Chissà ... forse riprenderò il ruolo molto presto?" Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il celebre villain di Far Cry 3,, potrebbe tornare in un futuro gioco di Far Cry (via PushSquare).O almeno così sembra, stando a quanto affermato dal doppiatore di, Michael Mando in un recente AMA su Reddit."Aver co-creato quel personaggio è qualcosa che mi sarà per sempre caro", ha detto Mando. "Sono ancora riconosciuto comee sento ancora l'amore per quel personaggio, mi rende molto felice. Chissà ... forse riprenderò il ruolo molto presto?" Leggi altro...

