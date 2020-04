Eutanasia legale per demenza avanzata/ Olanda, basta la "sofferenza insopportabile" (Di mercoledì 22 aprile 2020) In Olanda l'Eutanasia su persone afflitte da demenza avanzata è stata dichiarata legale: un dottore che l'aveva praticata su una donna di 74 anni è stato assolto come "non negligente". Leggi su ilsussidiario Eutanasia - in Olanda sarà legale per demenza avanzata (Di mercoledì 22 aprile 2020) Inl'su persone afflitte daè stata dichiarata: un dottore che l'aveva praticata su una donna di 74 anni è stato assolto come "non negligente".

