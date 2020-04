Eurobond, ecco perché sono indispensabili. La Bce non basta. Rischiamo un distanziamento sociale tra le diverse economie europee (Di mercoledì 22 aprile 2020) È del tutto evidente che, ancora una volta, l’unica istituzione che si è dimostrata in grado di agire con rapidità in una fase di estrema emergenza è stata la Banca Centrale Europea. Era successo con il varo del “Quantitative Easing” di Mario Draghi nella precedente crisi, è successo oggi con l’attivazione della PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) da 1000 mld della signora Christine Lagarde (nella foto). Il punto è che gli interventi della BCE sono di natura monetaria e, quindi, strumenti di breve periodo adatti, nella fase dell’emergenza, a calmierare lo spread e a iniettare tonnellate di liquidità nel sistema. Ma, per converso, non sono strumenti adatti a finanziare gli interventi strutturali che si renderanno necessari nella seconda fase: quella della “ricostruzione”. Di conseguenza, ... Leggi su lanotiziagiornale No Lega a Eurobond : ecco perchè/ Borghi : "Contrari da sempre : BCE unica opzione"

Coronavirus : Bonafè - ‘Lega vota no eurobond - ecco veri nemici Italia’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) È del tutto evidente che, ancora una volta, l’unica istituzione che si è dimostrata in grado di agire con rapidità in una fase di estrema emergenza è stata la Banca Centrale Europea. Era successo con il varo del “Quantitative Easing” di Mario Draghi nella precedente crisi, è successo oggi con l’attivazione della PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) da 1000 mld della signora Christine Lagarde (nella foto). Il punto è che gli interventi della BCEdi natura monetaria e, quindi, strumenti di breve periodo adatti, nella fase dell’emergenza, a calmierare lo spread e a iniettare tonnellate di liquidità nel sistema. Ma, per converso, nonstrumenti adatti a finanziare gli interventi strutturali che si renderanno necessari nella seconda fase: quella della “ricostruzione”. Di conseguenza, ...

ignaziocorrao : Ieri a Bruxelles #Lega e #ForzaItalia hanno votato NO agli #Eurobond. Incredibile! Poi vanno in tv a sventolare il… - borghi_claudio : Ecco qui servito l'eurofuturo. Altro che MES e Eurobond - M5S_Europa : L'ennesimo tradimento all'Italia da parte di #Lega e #ForzaItalia è servito: al Parlamento UE hanno votato contro g… - MPenikas : LN Eurobond, ecco perché sono indispensabili. La Bce non basta. Rischiamo un distanziamento sociale tra le diverse… - PiuPopolari : Eurobond perpetui contro il Covid-19 | F. Giavazzi e G. Tabellini Ecco chi ci capisce in economia, mica i grillini… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurobond ecco Eurobond sì o no? C’è un’alternativa e si chiama Medi Notes QuiFinanza L'accusa del Pd: "La 'terza via' di Salvini: espropriare forzosamente miliardi ai cittadini italiani"

Il capogruppo dem in Commissione politiche europee alla Camera Piero De Luca lancia un'accusa ai sovranisti, sostenendo che sono "finalmente usciti allo scoperto": "Ecco il colpo di scena ...

Eurobond, ecco perché sono indispensabili. La Bce non basta. Rischiamo un distanziamento sociale tra le diverse economie europee

Dunque, una qualche forma di Eurobond, di Recovery bond (secondo la proposta francese) o di “fenice bond” vista la indubbia necessità di risorgere dalle ceneri. E trovare una qualche forma di accordo ...

Il capogruppo dem in Commissione politiche europee alla Camera Piero De Luca lancia un'accusa ai sovranisti, sostenendo che sono "finalmente usciti allo scoperto": "Ecco il colpo di scena ...Dunque, una qualche forma di Eurobond, di Recovery bond (secondo la proposta francese) o di “fenice bond” vista la indubbia necessità di risorgere dalle ceneri. E trovare una qualche forma di accordo ...