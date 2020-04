Estorsione all’interno del centro di accoglienza, arrestato nigeriano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio sono intervenuti all’interno di un centro di accoglienza Straordinario di quel centro, dove, dopo le opportune verifiche hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 28enne di nazionalità nigeriana, alloggiato all’interno della stessa struttura ricettiva per tentata Estorsione. Nel dettaglio, i militari hanno accertato che l’uomo, con alcuni utensili come un’ascia ed un martello, da qualche giorno stava minacciando gli altri ospiti del centro di accoglienza tentando di estorcere loro una somma di denaro pari a 50 euro ciascuno. I carabinieri hanno constatato che, l’uomo, con i suddetti utensili, aveva da poco danneggiato le suppellettili di una stanza, dove due migranti si erano rifugiati per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio sono intervenuti all’interno di undiStraordinario di quel, dove, dopo le opportune verifiche hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 28enne di nazionalità nigeriana, alloggiato all’interno della stessa struttura ricettiva per tentata. Nel dettaglio, i militari hanno accertato che l’uomo, con alcuni utensili come un’ascia ed un martello, da qualche giorno stava minacciando gli altri ospiti delditentando di estorcere loro una somma di denaro pari a 50 euro ciascuno. I carabinieri hanno constatato che, l’uomo, con i suddetti utensili, aveva da poco danneggiato le suppellettili di una stanza, dove due migranti si erano rifugiati per ...

