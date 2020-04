Esclusivo TPI: Così i big dell’alta moda scaricano i loro problemi di liquidità finanziaria sui fornitori (Di mercoledì 22 aprile 2020) Esclusivo TPI: Così i big dell’alta moda scaricano i loro problemi di liquidità finanziaria sui fornitori Negozi chiusi, ordini cancellati e attività produttive interrotte: il settore della moda è uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus, in Italia e non solo. In un mercato che vale globalmente circa 2.300 miliardi di euro, le aziende hanno visto saltare l’intero sistema produttivo, con ripercussioni importanti in diversi paesi. In Italia il mercato della moda vale 97 miliardi di euro, due terzi dei quali per le esportazioni, e secondo Carlo Capasa, presidente della Camera della moda italiana, con le aziende del settore chiuse il nostro paese rischia di perdere la sua preminenza in Europa. Ma mentre i grandi marchi sono più solidi e possono resistere all’ondata della crisi dovuta al lockdown, a farne le spese in ... Leggi su tpi Esclusivo TPI – Coronavirus - lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati : così la Dalmine in Lombardia ha tenuto aperte anche le attività produttive non essenziali. Gli operai : “Abbiamo paura di contagiare le nostre famiglie”

tutti i costi di realizzazione dei prototipi (…) nonché eventuali costi supplementari su ordini di campionario” saranno ad esclusivo carico dei fornitori stessi. Il gruppo, contattato da TPI per un ...

