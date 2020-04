Eni | quegli incontri riservati tra De Scalzi e Casaleggio ricostruiti dal “Fatto”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Claudio De, l’amministratore delegato di Eni, era considerato dai Cinque Stelle una sorta di impresentabile. Finché (quasi) all’unisono non s’è deciso di rinnovargli il mandato alla guida della multinazionale del petrolio. Il terzo in carriera. Lo racconta Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, certo non tacciabile di antipatie grilline: l’ultima volta che Davide Desi sarebbero visti è a febbraio, in piena stagione di nomine. Ma i rapporti risalgono ad almeno di due anni fa. De: rapporto iniziato da due anni Il quotidiano rivela: “Il contatto di febbraio non era il primo, tra De, riferiscono qualificate fonti, c’è un rapporto che dura almeno da un paio di anni, dalla vigilia del voto del 4 marzo 2018 alla vigilia delle nomine di Stato, e ha attraversato ...