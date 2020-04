Eminem celebra dodici anni da sobrio | così ha sconfitto le dipendenze

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La medaglia predica il valore della pazienza. «Un giorno alla volta», recita il piccolo orpello tondo, che a cadenza periodica compare sul profilo Instagram di Eminem. Il rapper, che nella recente Godzilla ha dichiarato, senza tanti preamboli, di non avere alcuna intenzione di lasciare («I got no plans to retire and I’m still the man you admire», fa la canzone), ha celebrato, ieri come il 22 aprile di due anni fa, la sua sobrietà. «Dodici anni pulito, sono negli annali», ha scritto sul proprio profilo social, digitando, ai piedi della medaglietta, il motto che, nel 2010, ha dato il titolo ad uno dei suoi brani più noti. «I’m not afraid», non ho paura, ha scritto Eminem, la cui lotta alla dipendenza è cominciata nel 2008, a seguito dell’overdose accidentale che, l’anno prima, lo ha costretto ad un ricovero coatto.