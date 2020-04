Emergenza, “Fase 2”: «Dal 4 maggio rientro al lavoro per quasi 3 milioni di italiani» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Incontro stamani tra il Premier Giuseppe Conte e Vittorio Colao, a capo del gruppo di esperti che si occupa di pianificare la ripartenza, dal quale sono emerse alcune indicazioni sull’ormai nota Fase 2. Come detto ieri dal Premier dal 4 maggio si procederà ad un «ordinato e progressivo allentamento del lockdown» tenendo pero’ sotto controllo la curva del contagio «in modo da poter reintervenire se si superera’ una certa soglia». In altre parole non ci sarà nessun “libera tutti” dato che, come è evidente, basterebbe «un’avventatezza in questa fase a compromettere tutti i sacrifici adottati dai cittadini fin qui» o, peggio, riportare le lancette all’inizio dell’Emergenza, un lusso che l’Italia non può proprio permettersi. Fase 2: ritorno al lavoro ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : l’UE presenta oggi la “fase 2” - la strategia di uscita dall’emergenza e di ritorno alla normalità

Emergenza COVID-19 - il viceministro della salute Sileri “Fase 2 decisiva - si ritornerà alla normalità tra un anno con il vaccino - rischio serio seconda ondata”

Emergenza Covid-19 - comitato scientifico è presto per “fase 2” - scatterà dal 4 maggio per le aziende e negozi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Incontro stamani tra il Premier Giuseppe Conte e Vittorio Colao, a capo del gruppo di esperti che si occupa di pianificare la ripartenza, dal quale sono emerse alcune indicazioni sull’ormai nota Fase 2. Come detto ieri dal Premier dal 4si procederà ad un «ordinato e progressivo allentamento del lockdown» tenendo pero’ sotto controllo la curva del contagio «in modo da poter reintervenire se si superera’ una certa soglia». In altre parole non ci sarà nessun “libera tutti” dato che, come è evidente, basterebbe «un’avventatezza in questa fase a compromettere tutti i sacrifici adottati dai cittadini fin qui» o, peggio, riportare le lancette all’inizio dell’, un lusso che l’Italia non può proprio permettersi. Fase 2: ritorno al...

MIsocialTW : La Ministra @AzzolinaLucia ha istituito un Comitato di esperti che avrà il compito di presentare proposte per la sc… - valeriafedeli : Per far ripartire l’Italia dopo l’emergenza #Covid_19 servono le competenze delle #donne e la loro capacità di pren… - vaticannews_it : #22aprile Riunione in #Vaticano per riflettere sulla seconda fase dell’emergenza da #COVID19, che avrà inizio a pa… - samontalbano49 : RT @scuola_cisl: #scuola, LE DIFFICOLTA’ DEL SISTEMA SCOLASTICO SICILIANO IN QUESTA FASE. @Bellia68 “FARE COMUNITÀ PER AFFRONTARE L’EMERGEN… - tp_pa : RT @scuola_cisl: #scuola, LE DIFFICOLTA’ DEL SISTEMA SCOLASTICO SICILIANO IN QUESTA FASE. @Bellia68 “FARE COMUNITÀ PER AFFRONTARE L’EMERGEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza “Fase Coronavirus, in Germania inizia la 'Fase 2' Affaritaliani.it