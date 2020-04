Elisabetta Canalis | che botte al marito!

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Che grinta la: ha così tanta energia in corpo che prende addirittura a calci e pugni il marito. Uomo avvisatocome Belen Rodriguez: la quarantena si trasforma in ““ per i rispettivi mariti. Cosa avranno fatto i due malcapitati? Le avranno fatte arrabbiare? Brian Perri e Stefano De Martino, viene da dire, ne avranno combinate, e pure grosse, in quarantena. Niente paura, laArticolo completo:: chealdal blog SoloDonna