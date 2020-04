Elisa De Panicis Instagram | esplosiva in lingerie | «Sei il massimo della sensualità»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ogni giorno la bellissimaDesucontinua ad incantare i suoi numerosissimi followers con dei post mozzafiato. Poche ore fa l’ex gieffina ha postato una serie di foto in bianco e nero di un suo servizio fotografico “bollente” in. Il micro completino ha lasciato davvero pochissimo spazio alla fervida immaginazione degli ammiratori, i quali hanno espresso il loro parere attraverso i diversi commenti al post. Anche i like alla foto sono stati tantissimi. Non c’è nulla da fare, il fisico pazzesco dicon tutte le curve al punto giusto non passa mai inosservato. Leggi anche –> Selvaggia Roma, doccia “bollente”: «Che schiena tutta da baciare!»De: scatti intriganti inL’affascinanteDeha completamente mandato fuori di testa ...