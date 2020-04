Elena, 9 anni, di Nola, Alfiere della Repubblica. Chiederò a Mattarella di fare qualcosa per noi disabili (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Dopo questo periodo difficilissimo che stiamo vivendo, la gente sarà migliore, più altruista, userà di più il cervello e il cuore nei confronti di chi è stato meno fortunato”. Sono un concentrato di ottimismo e di speranza le parole di Elena, la ragazzina di 9 anni di Nola, nel Napoletano, insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica per un video postato su facebook con il quale chiede maggiore rispetto nei confronti di chi è nella sua situazione. Elena è una delle due ragazzine campane segnalate al Quirinale per aver compiuto atti di eroismo civile. L’altra è Maria Zagaria di Casal di Principe. Elena Salvatore è stata una bambina come tutte le altre fino all’età di 2 anni e mezzo, poi un virus le ha cambiato la ... Leggi su ildenaro Elena a 9 anni diventa Alfiere della Repubblica : ‘Liberate i marciapiedi per noi disabili’

