Efficienza energetica | Federici ENEA | “Il ruolo chiave dei condomini per raggiungere

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Il 2019 è stato un anno di miglioramento sotto il profilo della qualitàdel patrimonio immobiliare compravenduto, ma gli interventi di riqualificazione restano al di sotto del potenziale ed occorre un cambio culturale che possa rimuovere gli ostacoli ed incentivare gli investimenti. E’ quanto affermato da Alessandro, Responsabilemonitoraggio politiche per, in occasione della presentazione del Rapporto annuale FIAIP del 2019. Teleborsa lo ha intervistato chiedendo quali risultati sono stati prodotti dagli ecobonus e come si può intervenire per incentivare determinate categorie.ha lanciato una serie di campagne per accelerare le ristrutturazioni energetiche in scia all’ecobonus. Quale è stata la risposta in quest’ultimo anno soprattutto nel segmento deie ...