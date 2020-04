Ecco che cosa vuole il falco olandese che ha studiato a Roma e si considera europeista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quando un giorno qualcuno si avventurerà nella scrittura storica di questi giorni confusi, dovrà scegliere se far rivestire al Wopke Hoekstra, il ministro delle finanze, i panni del buono o del cattivo della storia. Non sarà facile, perché l’uomo è parecchio sfaccettato:, liberal di centro tendenza destra, sostenitore di un’Europa il più forte possibile, si è intestato il no agli eurobond e il no al Meccanismo europeo di stabilità senza condizionalità per tutte le spese non sanitarie. È Hoekstra l’autore della frase definita «rivoltante» dal premier portoghese Antonio Costa per cui «la Commissione dovrebbe indagare sui Paesi che insistono sui coronabond per comprendere i motivi per cui non hanno abbastanza spazio di bilancio per rispondere all’impatto ...