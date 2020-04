Earth Day | dalla spesa a Km0 alla doccia breve | ecco 15 gesti quotidiani per aiutare il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Unica nota positiva: il rovescio della medaglia di questo virus è l’attenuarsi quasi clamoroso dell’impatto ambientale sui nostri territori. Mari che assumono colori cristallini quasi caraibici, pesci che riprendono a solcare i fondali di Venezia o delfini che si affacciano con più frequenza sulle coste di Pozzuoli. Infine, osservando le mappe dell’inquinamento in Italia si scopre come, rispetto a pochi mesi fa, l’aria è molto meno inquinata. Eppure, proprio il nostro Paese ha raggiunto nel 2016, secondo uno studio di The Lancet il record negativo del più alto numero di vittime in Europa, 45.600, a causa dell’esposizione al Pm 2,5, provocando una perdita economica all’Italia di almeno 20,2 milioni di euro, la più alta in Europa. Il dato diventa ancora più premonitore se confrontato con alcuni studi recenti ...