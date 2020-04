Earth Day 2020 | la Giornata della Terra al tempo del coronavirus

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilci sta mettendo a dura prova, ma il nostro pianeta ringrazia perchè è l’unico che ne sta davvero giovando.day(foto Instagram #day)La pandemia ci costringe a pagare un prezzo enorme in termini di vite umane. L’economia ne risentirà fortemente in tutto il mondo. E’ in questo drammatico momento che lamondialecelebra la 50° edizione. Il più grande evento ambientalista del Pianeta si celebra ogni 22 Aprile dal 1970, quando fu proposta dall’Onu, su iniziativa del pacifista John McConnell, per sottolineare la necessitàconservazione delle risorse naturali. A difesasi mobilitano ogni anno milioni di persone con eventi e manifestazioni educative ed informative. Quest’anno nulla potrà essere organizzato nelle piazze, nessun corteo ...

Questa notte, mercoledì 22 aprile, in occasione del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI in una Piazza Colosseo deserta a ROMA ha eseguito per ...In primo piano la maratona One People One Planet su RaiPlay. Con la maratona globale #OnePeopleOnePlanet proposta in diretta streaming dalle 8.00 alle 20.00 da RaiPlay, la Rai partecipa anche alla ...