“È nata!” Fiocco rosa per la super Vip italiana | l’annuncio poco fa sui social

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Arriva una bella notizia. Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, ha dato alla luce la sua seconda figlia: si chiama Joy. A dare l’annuncio, attraverso una diretta, è stata la diretta interessata, al settimo cielo per questo nuovo. Già mamma di Grace, avuta due anni fa, Clio Make up è felicemente sposata dal 2008 con Claudio, il primo a credere nel talento della moglie come make up artist. Per la coppia non è stato facile allargare la famiglia: a causa dell’emergenza Coronavirus, Clio e Claudio hanno abbandonato New York, dove vivono da anni, e hanno trovato rifugio in Virginia, a casa di un’amica. La dolce attesa era stata annunciata a ottobre quando Clio aveva postato una foto su Instagram con la seguente didascalia: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità… una in particolare ve ...