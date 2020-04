Due medici cinesi contagiati dal virus si risvegliano con la pelle scura – spiegazioni razionali (Di giovedì 23 aprile 2020) Sui due medici cinesi contagiati dal virus che si risvegliano con la pelle scura è stato scritto questo mondo e l’altro. Noti divulgatori di bufale hanno avuto il loro momento di carnascialesca ilarità, la stampa nazionale e internazionale ha parlato del fenomeno. Che di bizzarro in realtà ha ben poco: la scienza in realtà è assai bella, per chi ne conosce i segreti. Ma andiamo con ordine. La storia dei due medici cinesi contagiati dal virus che si risvegliano con la pelle scura I dottori Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, hanno contratto COVID19 durante l’epidemia di Wuhan, prestando soccorso alla popolazione. Si sono svegliati dopo oltre un mese in terapia intensiva, scoprendo di aver subito dei non meglio precisati danni al fegato, fortunatamente del tutto reversibili, durante le terapie. Non ci stancheremo mai di dire che buona ... Leggi su bufale Coronavirus. La storia dei due medici cinesi con la pelle nera dopo la cura che stanno tornando alla normalità

Coronavirus - morti altri due medici : il totale sale a 142

Due medici contagiati dal coronavirus si risvegliano con la pelle scura (Di giovedì 23 aprile 2020) Sui duedalche sicon laè stato scritto questo mondo e l’altro. Noti divulgatori di bufale hanno avuto il loro momento di carnascialesca ilarità, la stampa nazionale e internazionale ha parlato del fenomeno. Che di bizzarro in realtà ha ben poco: la scienza in realtà è assai bella, per chi ne conosce i segreti. Ma andiamo con ordine. La storia dei duedalche sicon laI dottori Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, hanno contratto COVID19 durante l’epidemia di Wuhan, prestando soccorso alla popolazione. Si sono svegliati dopo oltre un mese in terapia intensiva, scoprendo di aver subito dei non meglio precisati danni al fegato, fortunatamente del tutto reversibili, durante le terapie. Non ci stancheremo mai di dire che buona ...

MinisteroSalute : ??#COVID19italia, due bandi @DPCgov per una nuova task force di medici e 1500 operatori sociosanitari, da destinare… - TgrRai : Altri due medici morti per #coronavirus. Si tratta di Alberto Santoro (medico di famiglia) e Pasqualino Andreacchio… - sbonaccini : @shamrock1807 Abbiamo scelto ospedali, non luoghi che non sono strutture ospedaliere dove non ci sono medici, e sar… - ilaria1412 : @RegLombardia perché in Veneto fanno un tampone a settimana ai medici e mio marito medico non torna a casa da due m… - Noovyis : (Due medici cinesi contagiati dal virus si risvegliano con la pelle scura – spiegazioni razionali) Playhitmusic - -