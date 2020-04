Diego, nominato Alfiere della Repubblica a 16 anni: ha creato il gelato per malati di Crohn (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Ho saputo con orgoglio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha insignito di questa onorificienza e sono rimasto stupito" ha commentato il sedicenne Diego Costi. Il L'onorificenza per aver ideato e creato un gelato molto speciale, un gelato adatto anche a chi soffre del morbo di Crohn come lui. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Ho saputo con orgoglio che il presidenteSergio Mattarella, che ringrazio, mi ha insignito di questa onorificienza e sono rimasto stupito" ha commentato il sedicenneCosti. Il L'onorificenza per aver ideato eunmolto speciale, unadatto anche a chi soffre del morbo di Crohn come lui.

