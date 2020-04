Dieci anni di NieR - articolo (Di mercoledì 22 aprile 2020) NieR, ultimo gioco sviluppato da Cavia (inglobata poi in AQ Interactive), è stato pubblicato nel 2010 da Square Enix. È il terzo gioco facente parte del brand di Drakengard, nonostante l'ideatore Yoko Taro non abbia scritto per Drakengard 2. Apparentemente è un action rpg che ammicca, con energia, a Zelda. La versione Gestalt vede un padre cerca di salvare la figlia Yonah da una misteriosa malattia; Replicant, la versione per il mercato orientale, ha per protagonista il fratello della ragazzina. L'edizione remaster di NieR: Replicant permetterà a molti di recuperare quello che, insieme al predecessore Drakengard, è un cult che parla di alienazione e perdita. Chi avesse avuto la fortuna di giocare NieR: Automata, saprà già di che tipo di atmosfere e racconti si parla e può dunque comprendere l'energia trascinante di questi ... Leggi su eurogamer Il 40 per cento degli italiani è ingrassato - 4 su dieci dormono peggio : i danni al fisico della quarantena

NieR, ultimo gioco sviluppato da Cavia (inglobata poi in AQ Interactive), è stato pubblicato nel 2010 da Square Enix. È il terzo gioco facente parte del brand di Drakengard, nonostante l'ideatore Yoko Taro non abbia scritto per Drakengard 2. Apparentemente è un action rpg che ammicca, con energia, a Zelda. La versione Gestalt vede un padre cerca di salvare la figlia Yonah da una misteriosa malattia; Replicant, la versione per il mercato orientale, ha per protagonista il fratello della ragazzina. L'edizione remaster di: Replicant permetterà a molti di recuperare quello che, insieme al predecessore Drakengard, è un cult che parla di alienazione e perdita. Chi avesse avuto la fortuna di giocare: Automata, saprà già di che tipo di atmosfere e racconti si parla e può dunque comprendere l'energia trascinante di questi ...

NieR, ultimo gioco sviluppato da Cavia (inglobata poi in AQ Interactive), è stato pubblicato nel 2010 da Square Enix. È il terzo gioco facente parte del brand di Drakengard, nonostante l'ideatore Yoko ...

Tradurrà le sue difficoltà in un progetto. Il caso ci metterà il dito perché Tony e Laura si rincontreranno a Napoli. Un incontro che avviene per caso dopo dieci anni e non posso dire se sarà foriero ...

Tradurrà le sue difficoltà in un progetto. Il caso ci metterà il dito perché Tony e Laura si rincontreranno a Napoli. Un incontro che avviene per caso dopo dieci anni e non posso dire se sarà foriero ...