Didattica a distanza | l' ostacolo è la latitanza dell' alunno che non ha il supporto

Mov5Stelle : ?? Dopo le misure sulla didattica a distanza, la scuola ha bisogno di guardare avanti. Con un decreto che ora è all… - lucianonobili : La #scuola, principale agenzia di lotta alle diseguaglianze del nostro Paese, sta diventando, con la pur lodevole e… - GDF : Emergenza #COVID19: la #GDF di #LAquila sta consegnando a domicilio, in questi giorni, agli studenti del… - Nury07833353 : RT @Mov5Stelle: Alle 15 saremo in diretta dalla Camera per chiedere al ministro dell'Istruzione @AzzolinaLucia, gli ultimi sviluppi sulla d… - SaraSenzacca : RT @tiecolino: Allora bimbi Iniziamo con la didattica a distanza di oggi Esercizio: unisci i puntini -

Didattica distanza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Didattica distanza