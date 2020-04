Di Maio “Migliorano relazioni con la Cina ma non cambiano le alleanze” (Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un periodo drammatico per l’Italia perche’ siamo stati il primo Paese occidentale ad essere colpiti, ma e’ stato anche un periodo in cui l’Italia ha potuto contare su tanti popoli e tanti Governi all’estero. L’Italia ha sempre avuto una postura internazionale da amica di tutti i popoli e questo ha pagato perche’ e’ arrivata tanta solidarieta’. Possiamo fare un bilancio dicendo sono arrivati decine di milioni di dispositivi di sicurezza individuale, dalle mascherine ai ventilatori polmonari, da tutto il mondo. Sono arrivati anche 330 tra medici e infermieri stranieri ad aiutare le nostre forze bianche negli ospedali e circa 10 ospedali da campo, gli ultimi due arrivati dal Qatar, che rappresentano un volume di circa mille posti. C’e’ stata una grande solidarieta’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta Di Maio “Migliorano relazioni con la Cina ma non cambiano le alleanze” (Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un periodo drammatico per l’Italia perche’ siamo stati il primo Paese occidentale ad essere colpiti, ma e’ stato anche un periodo in cui l’Italia ha potuto contare su tanti popoli e tanti Governi all’estero. L’Italia ha sempre avuto una postura internazionale da amica di tutti i popoli e questo ha pagato perche’ e’ arrivata tanta solidarieta’. Possiamo fare un bilancio dicendo sono arrivati decine di milioni di dispositivi di sicurezza individuale, dalle mascherine ai ventilatori polmonari, da tutto il mondo. Sono arrivati anche 330 tra medici e infermieri stranieri ad aiutare le nostre forze bianche negli ospedali e circa 10 ospedali da campo, gli ultimi due arrivati dal Qatar, che rappresentano un volume di circa mille posti. C’e’ stata una grande solidarieta’ ...

