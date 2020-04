Davvero il Coronavirus ha un impatto positivo sull’ambiente?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Con l’esplosione della pandemia da Coronavirus, ci ritroviamo confinati in casa. La nostra libertà di movimento è stata limitata, con conseguenze sul piano economico e sociale. Gli aerei rimangano a terra, le fabbriche in parte sono ferme, il traffico non congestiona più le nostre città. Ovunque guardiamo, ci sembra di vedere la natura, ora indisturbata, riappropriarsi piano piano dei suoi spazi; delfini nei porti di Cagliari e Trieste, cervie famigliole di cinghiali a zonzo per le Sassari e Roma, pesci che tornano a sguazzare nelle acque ormai cristalline dei nidi di Venezia. È diminuito anche il trasporto su gomma, determinando quindi un calo della presenza di ossidi di azoto in atmosfera.