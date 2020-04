Dalla pandemia allo Stato di Polizia (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Vitalba Azzollini C'è sempre un momento in cui ci si chiede: come si è arrivati a questo punto? Il momento per molti è Stato quando, durante un programma su una tv Mediaset, sono andate in onda le immagini di un elicottero della Guardia di Finanza, con un'inviata a bordo, all'inseguimento di un runner solitario su una spiaggia deserta. Ma anche la Tv di Stato, cosiddetto servizio pubblico, non è stata da meno, mostrando un drone che braccava un runner, anch'egli in solitudine totale, con (...) - Economia / Polizia, , Forze dell'ordine, Quarantena, Coronavirus Leggi su feedproxy.google Volevano dire addio al nonno nonostante le restrizioni causate dalla pandemia. I vigili intervengono ma per uno scopo che ha commosso migliaia di utenti

Coronavirus - dalla strage silenziosa della Valle d’Aosta alle Regioni del Sud soltanto sfiorate dalla pandemia : tutti i DATI

Coronavirus : oltre 100 mila morti in Europa - continente più colpito dalla pandemia (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Vitalba Azzollini C'è sempre un momento in cui ci si chiede: come si è arrivati a questo punto? Il momento per molti èquando, durante un programma su una tv Mediaset, sono andate in onda le immagini di un elicottero della Guardia di Finanza, con un'inviata a bordo, all'inseguimento di un runner solitario su una spiaggia deserta. Ma anche la Tv di, cosiddetto servizio pubblico, non è stata da meno, mostrando un drone che braccava un runner, anch'egli in solitudine totale, con (...) - Economia /, , Forze dell'ordine, Quarantena, Coronavirus

Mov5Stelle : Il crocifisso in mano, le preghiere in TV dalla D’Urso, i congressi per la famiglia tradizionale, le richiesta assu… - redazioneiene : “Tutto il mondo si è basato sulle informazioni che venivano dalla Cina, ma la Cina non comunicava i dati reali”. Qu… - fattoquotidiano : Nel Vecchio continente, travolto dalla pandemia, si respira lo stesso clima che anticipava la morte del’Unione Sovi… - pastore_debora : RT @Amundi_ENG: ?? #MercatiFinanziari | Prosegue la corsa al ribasso del #petrolio e trascina con sè le borse mondiali, in un contesto ancor… - Marianocrt : RT @vitalbaa: Dalla pandemia allo Stato di Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla pandemia CORONAVIRUS - IPOTESI METEO-PANDEMIA da un nuovo studio della FEDERICO II di Napoli. Di cosa si tratta 3bmeteo Dalla pandemia allo Stato di Polizia

A questo riguardo, è utile un inciso, dedicato a chi dice che sarebbe servita la “clausola di supremazia” prevista dalla riforma costituzionale del 2016, bocciata con referendum, poiché tramite essa ...

Il ritorno incrollabile dei No Vax

“Aprile è il più crudele dei mesi, genera lillà dalla terra morta”, così i versi di Eliot. Nel caso nostro, quel fiore d’incanto vede riapparire anche i No-Vax, coloro che equiparano i vaccini a un ...

A questo riguardo, è utile un inciso, dedicato a chi dice che sarebbe servita la “clausola di supremazia” prevista dalla riforma costituzionale del 2016, bocciata con referendum, poiché tramite essa ...“Aprile è il più crudele dei mesi, genera lillà dalla terra morta”, così i versi di Eliot. Nel caso nostro, quel fiore d’incanto vede riapparire anche i No-Vax, coloro che equiparano i vaccini a un ...