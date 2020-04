Dalla Francia: ripresa Champions senza VAR? Il motivo (Di mercoledì 22 aprile 2020) La UEFA starebbe pensando di riprendere le competizioni europee senza l’ausilio del VAR: questa la notizia riportata dai media francesi Secondo RMC Sport la Champions ed Europa League potrebbero riprendere senza VAR. Domani, giorno della riunione del comitato esecutivo della UEFA, se ne saprà di più ma questo è uno dei possibili scenari. Il motivo? La troppa vicinanza tra gli assistenti nelle sale di controllo mobili installate negli stadi: non verrebbero infatti rispettate le distanze minime tra gli individui. La UEFA starebbe comunque lavorando per riorganizzar le cabine e rispettare gli standard di sicurezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - la nicotina protegge dal contagio? L’ipotesi controcorrente arriva dalla Francia

La nicotina protegge dal virus : l'ipotesi viene dalla Francia

Coronavirus - clamoroso dalla Francia : fumare potrebbe aiutare contro il Covid-19. Gli studi in atto sulla nicotina (Di mercoledì 22 aprile 2020) La UEFA starebbe pensando di riprendere le competizioni europeel’ausilio del: questa la notizia riportata dai media francesi Secondo RMC Sport laed Europa League potrebbero riprendere. Domani, giorno della riunione del comitato esecutivo della UEFA, se ne saprà di più ma questo è uno dei possibili scenari. Il? La troppa vicinanza tra gli assistenti nelle sale di controllo mobili installate negli stadi: non verrebbero infatti rispettate le distanze minime tra gli individui. La UEFA starebbe comunque lavorando per riorganizzar le cabine e rispettare gli standard di sicurezza. Leggi su Calcionews24.com

fattoquotidiano : DALLA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA #22APRILE De Benedetti, Angelucci & C. Un affare poco rischioso… - Jacques_Duclos_ : RT @FrontePopolare: ?????? 25 APRILE 2020 - SALUTO DALLA FRANCIA ?????? Per la campagna '#25Aprile 2020 – Mai così uniti”, il videomessaggio di… - MassimoFerr : @luigidimaio @SkyTG24 Bisogna fare fronte comune con Spagna, Portogallo, Grecia e Francia per fare sì che l'aiuto v… - covidiamo : Fumare protegge dal #COVID19? In #Francia studio con #tamponi alla nicotina. L'ipotesi nasce dalla bassa percentual… - TuttoMercatoWeb : Dalla Francia: la UEFA pronta ad abbandonare il VAR alla ripresa della Champions -