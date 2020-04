Dal 4 maggio tornano al lavoro 2 | 7 milioni di italiani Colao | «Esoneriamo i 60enni»

Agenzia_Ansa : Conte: 'Entro la settimana un piano per le aperture dal 4 maggio. Molti cittadini stanchi, ma riaprire subito è irr… - Corriere : ?? Coronavirus, il premier Conte annuncia che l'Italia riaprirà a partire dal 4 maggio «con un programma nazionale c… - stanzaselvaggia : Se dal 4 maggio mi vedete correre per 40 minuti di seguito senza sosta sappiate che sono senz’altro positiva a qualcosa. - WhatISay20_03 : Dal 22 Maggio sarà disponibile in formato fisico e digitale NUOVA GENESI. Sta per iniziare un nuovo viaggio. TENI… - Camilizer120901 : RT @glen_da88: Dal 22 maggio so come spendere i miei soldi #nuovagenesi -

Dal maggio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dal maggio