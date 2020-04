Da oggi gli Uffizi sbarcano nel mondo della realtà virtuale (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questo periodo di necessaria chiusura, una bella sorpresa per gli amanti dell'arte: gli Uffizi sbarcano nel mondo della realtà virtuale. Da oggi la Galleria si può visitare comodamente da casa con un semplice clic, gratuitamente, entrando in alcune delle sue più belle sale, digitalizzate ad alta definizione, e ammirandone i capolavori proprio come in un tour dal vivo Per farlo basta collegarsi al sito degli Uffizi all'indirizzo https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/uffizi-virtual-tour : così il visitatore web, da computer, tablet o smartphone, potrà godersi in ogni dettaglio ben 10 sale, tra quelle inaugurate lo scorso anno. Il percorso suggerito inizia dalla “sala delle Dinastie”, con i ritratti dei membri più in vista delle due famiglie – i Medici di Firenze e i della Rovere di Urbino – che ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questo periodo di necessaria chiusura, una bella sorpresa per gli amanti dell'arte: gli Uffizi sbarcano nelrealtà. Dala Galleria si può visitare comodamente da casa con un semplice clic, gratuitamente, entrando in alcune delle sue più belle sale, digitalizzate ad alta definizione, e ammirandone i capolavori proprio come in un tour dal vivo Per farlo basta collegarsi al sito degli Uffizi all'indirizzo https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/uffizi-virtual-tour : così il visitatore web, da computer, tablet o smartphone, potrà godersi in ogni dettaglio ben 10 sale, tra quelle inaugurate lo scorso anno. Il percorso suggerito inizia dalla “sala delle Dinastie”, con i ritratti dei membri più in vista delle due famiglie – i Medici di Firenze e iRovere di Urbino – che ...

