Cultura | domani l’omaggio della Rai a Guareschi | giornalista scomodo e grande italiano

Vicino alla bara, avvolta nella bandiera con lo stemma di Casa Savoia, solo i familiari e un pugno di amici. Quelli veri: Baldassarre Molossi, direttore della Gazzetta di Parma, Giovanni Mosca, Carlo Manzoni, Nino Nutrizio, Enzo Biagi ed Enzo Ferrari. Se ne andò così Giovannino Guareschi, giornalista, scrittore, disegnatore. Ma, soprattutto, personaggio controcorrente nell'Italia del dopoguerra. A lui Rai Cultura dedica il documentario di Fabrizio Marini per il ciclo Italiani, in onda giovedì 23 aprile alle 15.20 su Rai3. Nato a Fontanelle, in provincia di Parma, il primo maggio 1908, Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi deve all'incontro con Cesare Zavattini il primo lavoro come correttore di bozze al Corriere Emiliano. Ed è sempre Zavattini, nel 1936, a proporgli di lavorare a Milano per un nuovo quindicinale di satira, il Bertoldo.

