Criptovalute in regalo e falsi account | storia di una video-truffa su Youtube

(Di mercoledì 22 aprile 2020)fasullo di Ripple su(fonte:)Ripple, società che gestisce gli scambi della criptovaluta Xrp, ha presentato al tribunale del distretto nord della California una denuncia a carico dipoiché la piattaforma non avrebbe impedito a deitori di impersonare l’amministratore delegato dell’azienda, raggirando così degli utenti. L’accusa mossa aè quella di aver venduto annunci e verificato degliche in realtà promuovevano omaggi di cryptovaluta Xrp fasulli ignorando, per di più, i reclami arrivati. Tutta colpa di un gruppo ditori che negli ultimi mesi è riuscito a creare unfalso che però appariva agli occhi di tutti,compresa, come quello ufficiale di Ripple e del suo amministratore delegato, Brad Garlinghouse. Sfruttando gli iscritti provenienti ...

Ultime Notizie dalla rete : Criptovalute regalo

Wired.it

Dai buoni spesa digitali alle criptovalute I buoni spesa dei comuni siciliani sono disponibili sull’applicazione ... è del tutto assimilabile all’emissione di una gift card, trasformandosi così in una ...Guida per investire in modo sicuro nelle criptovalute Creato nel 2009 da Satoshi Nakamoto il Bitcoin è diventato il modo rivoluzionario per pagare online senza la mediazione della banche. Poiché non ...