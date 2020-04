"Cretini, pirla". Michelle entra in casa e li trova svestiti, tradimento in casa Hunziker: il compagno della figlia e la sua amica... (Di mercoledì 22 aprile 2020) In quarantena è lecito scherzare? Sembra proprio di sì. E Le Iene non rinunciano ai loro macchinosi scherzi. La vittima è Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la notizia. Complici, invece, la figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza e Sara, la migliore amica della figlia di Michelle. Le Iene escogitano un finto tradimenti di Goffredo, che manda in tilt la conduttrice di Striscia la notizia. La casa di Michelle e il suo compagno Trussardi è piena di microcamere che la redazione de Le Iene piazza ovunque. Lo scherzo inizia. Aurora inizia a mettere la pulce nell'orecchio a sua madre dicendo di aver notato un atteggiamento sospetto tra Goffredo e Sara. Michelle, all'inizio è incredula, cerca di frenare facendo ragionare sua figlia. Poi arriva l'imprevedibile: Sara chiede un massaggio a Goffredo sul divano di casa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) In quarantena è lecito scherzare? Sembra proprio di sì. E Le Iene non rinunciano ai loro macchinosi scherzi. La vittima èHunziker, conduttrice di Striscia la notizia. Complici, invece, la figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza e Sara, la migliore amica della figlia di. Le Iene escogitano un finto tradimenti di Goffredo, che manda in tilt la conduttrice di Striscia la notizia. Ladie il suo compagno Trussardi è piena di microcamere che la redazione de Le Iene piazza ovunque. Lo scherzo inizia. Aurora inizia a mettere la pulce nell'orecchio a sua madre dicendo di aver notato un atteggiamento sospetto tra Goffredo e Sara., all'inizio è incredula, cerca di frenare facendo ragionare sua figlia. Poi arriva l'imprevedibile: Sara chiede un massaggio a Goffredo sul divano di. ...

Noovyis : ('Cretini, pirla'. Michelle entra in casa e li trova svestiti, tradimento in casa Hunziker: il compagno della figli… - periodosabbatic : @SkyTG24 Prendersela con le #ffoo è da cretini, tanto quanto la presenza del pirla in spiaggia. - EMemelli : @fatelli_michele I cretini sono quelli come te che pensano sia una foto reale... pirla... movimento 5 neuroni -