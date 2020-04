Covid | Thunberg | ”Vita non ha prezzo | non si può scambiare con economia”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 22 aprile 2020): “Vita non ha, non si puòcon economia”. E sottolinea che il mondo deve affrontare due crisi, pandemica e riscaldamento globale. La vita umana non ha, non si possono fare scambi di sorta tra “scelte economiche” e il valore che essa ha. Queste le parole dell’attivista svedese Greta, che nel … L'articolo:”Vita non ha, non si puòcon economia” proviene da www.meteoweek.com.