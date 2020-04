Covid-19, ucciso impiegato dell’Oms in Birmania: trasportava tamponi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Durante un attacco di ribelli in Birmania, un impiegato dell’Oms che stava trasportando tamponi per il Covid-19 è stato ucciso Da quando l’Oms ha definito il Covid-19 una pandemia globale, l’intero pianeta si è mosso per trovare una soluzione a quest’emergenza. La crisi economica e sanitaria che sta investendo tantissimi Paesi ha ben pochi precedenti, … L'articolo Covid-19, ucciso impiegato dell’Oms in Birmania: trasportava tamponi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Le Iene - Didier Raoult : “Grazie alla clorochina ho ucciso il Covid19”

Coronavirus : a Napoli folla in strada per i funerali del sindaco di 66 anni ucciso dal Covid-19

Coronavirus a Napoli - folla ai funerali del sindaco ucciso dal Covid-19 nonostante i divieti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Durante un attacco di ribelli in, undell’Oms che stava trasportandoper il-19 è statoDa quando l’Oms ha definito il-19 una pandemia globale, l’intero pianeta si è mosso per trovare una soluzione a quest’emergenza. La crisi economica e sanitaria che sta investendo tantissimi Paesi ha ben pochi precedenti, … L'articolo-19,dell’Oms inproviene da www.inews24.it.

fanpage : Ucciso un dipendente dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Trasportava test per il Covid-19 - frankiehinrgmc : Questa notte ci ha lasciati il Dott. Luciano Abruzzi, ucciso dal Covid-19 e dalla scarsità di risorse difensive con… - annasagittario2 : RT @chilhavistorai3: “Mi ha attaccato il virus”: Ma non era nemmeno vero. L’assurda autodifesa di Antonio De Pace dopo aver ucciso Lorena Q… - noitre32 : 'È la prima volta al mondo...' La mossa che ha ucciso Covid - selcruwines : Turismo del vino ucciso dal Covid 19, by @news_donatella -