Covid-19, l’aggiornamento odierno: stabile il dato della Campania (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati odierni legati all’emergenza coronavirus: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 3 positivi; – Istituto Zooprofilattico ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - l’aggiornamento dell’emergenza in Irpinia

Covid-19 - l’aggiornamento in Sicilia - 1.893 positivi e 133 guariti

Covid-19 - l’aggiornamento dell’Asl : 78 contagiati nel Sannio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di CrisiRegioneha comunicato i dati odierni legati all’emergenza coronavirus: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 3 positivi; – Istituto Zooprofilattico ...

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: in Emilia-Romagna 13.084 i CASI ATTIVI, 160 in meno. 445 NUOVI GUARITI. Dall'inizio… - giorgio_gori : ????Aggiornamento: a #Bergamo (121mila ab) dall’1/3 al 12/4 sono deceduti 795 residenti, 626 più della media - nello… - repubblica : Anziani morti nelle Rsa lombarde, Fontana: 'L'utilizzo di quelle case di riposo per i malati Covid è responsabilità… - 1tal1al1b3ra : RT @Grecotw: Aggiornamento #Covid • TUTTE le terapie intensive sotto il 50%; • l’indice R0 in qualche regione non scende, ma il dato è fa… - NCicuta : RT @Grecotw: Aggiornamento #Covid • TUTTE le terapie intensive sotto il 50%; • l’indice R0 in qualche regione non scende, ma il dato è fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’aggiornamento Caserta, caso sospetto da Covid-19 al comando della Polizia Municipale, in corso la sanificazione. *AGGIORNAMENTO* l'eco di caserta