Covid-19, la situazione nel Sannio: cala ancora il numero di contagiati (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE' ancora trend positivo nel Sannio. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, il numero dei contagiati è calato ulteriormente, da 137 a 131. E' quanto si evince dal consueto bollettino diramato dall'Asl Benevento 1 e che di seguito riportiamo integralmente.

