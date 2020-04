Covid-19, focolaio “Moscati”: i nuovi casi sono tutti medici e infermieri (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo aver fatto registrare due giorni di “contagi zero” in Irpinia torna la paura. Nella tarda serata di ieri sono stati registrati 7 nuovi casi su 159 tamponi analizzati all’AORN del “Moscati” di Avellino. I nuovi casi fanno tutti parti del nosocomio di Contrada Amoretta (tra medici e infermieri). Quest’ultimi fanno parte di reparti “non Covid”. Covid-19, sette tamponi positivi in Irpinia: tre di questi nel capoluogo L'articolo Covid-19, focolaio “Moscati”: i nuovi casi sono tutti medici e infermieri proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Angri - altri due casi di Covid-19 : si teme nuovo focolaio

