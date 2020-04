“Così cambierà la vita a Roma” anticipa la Raggi, “Il futuro dobbiamo riscriverlo tutti insieme” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come stiamo ripetendo da stamane, si avvicina l’agognato momento del ‘ritorno alla normalità (anche se sappiamo benissimo che così non sarà) e, inevitabilmente, ”dobbiamo disegnare insieme il nostro futuro, le nostre città, gli spazi dove vivere e, soprattutto, il lavoro. Avremo una opportunità ma dovremo impegnarci tanto perché non sarà né semplice né scontato”. E’ quanto scrive la sindaca Virginia Raggi attraverso la sua pagina Fb, rivolgendosi ai romani. “Restiamo uniti affinché nessuno resti indietro” ”Dal 4 maggio, come indicato dal Governo, gradualmente inizierà la cosiddetta Fase 2 ma non sarà un ritorno alla normalità – ricorda giustamente la prima cittadina della Capitale – Molti di noi hanno perso un impiego ed hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come stiamo ripetendo da stamane, si avvicina l’agognato momento del ‘ritorno alla normalità (anche se sappiamo benissimo che così non sarà) e, inebilmente, ”disegnare insieme il nostro, le nostre città, gli spazi dove vivere e, soprattutto, il lavoro. Avremo una opportunità ma dovremo impegnarci tanto perché non sarà né semplice né scontato”. E’ quanto scrive la sindaca Virginiaattraverso la sua pagina Fb, rivolgendosi ai romani. “Restiamo uniti affinché nessuno resti indietro” ”Dal 4 maggio, come indicato dal Governo, gradualmente inizierà la cosiddetta Fase 2 ma non sarà un ritorno alla normalità – ricorda giustamente la prima cittadina della Capitale – Molti di noi hanno perso un impiego ed hanno ...

benedettallort : Il rapporto che ho con il mio ex non lo ho e non lo avrò con nessuno, con nessun familiare, amico, amica, ipotetico… - FrancoMancini44 : @NastasiDanilo @CottarelliCPI Le giro la parte dell'intervista di Regling (d.g. del Mes) al corriere della sera cos… - italiaserait : “Così cambierà la vita a Roma” anticipa la Raggi, “Il futuro dobbiamo riscriverlo tutti insieme”… - 00_Maura : @interpreterpaul @Abocconetti @catlatorre @virginiaraggi A Roma se si continua cosi non cambierà mai niente! Ma è v… - Francybis : @matteosalvinimi É un paese di corrotti... non cambierà mai niente!!! Siamo cosí ridicoli... solo in italia tutte queste pagliacciate -

Ultime Notizie dalla rete : “Così cambierà Stefano Beraldo: «Basta con i saldi. E il Black Friday è come fare harakiri» Corriere della Sera