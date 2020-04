Cosenza | incendiata l’auto di un giornalista | non era la prima volta che subiva atti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un’auto è stata data alle fiamme a Corigliano-Rossano, in provincia di. Vittima Fabio Buonofiglio,calabrese di 46 anni che si occupa di cronaca e di giudiziaria, e direttore del quotidiano locale online altrepagine.it. Ignoti hanno incendiato la sua auto che era parcheggiata davanti alla propria abitazione. Non è lache subisceintimidatori. Buonofiglio ha filmato il rogo che ha danneggiato anche altri mezzi e poi sul sito ha scritto: “Passata la notte, non è affatto un bel giorno per nessuno di quanti, qui, possono ascriversi alla società civile. Se ci uniamo e restiamo uniti ce la faremo. AltrePagine e il suo direttore non si lasciano intimidire: continueremo a lavorare e ad informare, come abbiamo sempre fatto”. Il segretario generale aggiunto della Fnsi, Federazione nazionale stampa italiana, Carlo ...