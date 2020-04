Coronavirus - Volkswagen, riparte la produzione della ID.3 a Zwickau (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Volkswagen ha in programma di riavviare domani la produzione dell'elettrica ID.3 nello stabilimento tedesco di Zwickau. Lo ha riferito un portavoce della Casa di Wolfsburg ad Automotive News Europe, ribadendo l'obiettivo di lanciare il nuovo modello durante l'estate nonostante le conseguenze del Coronavirus e gli ormai noti ritardi nel perfezionamento del software.Aggiornamenti regolari. "Il nostro obiettivo è quello di consegnare contemporaneamente a tutti i clienti i 30.000 esemplari della ID.3 First Edition", ha affermato un portavoce della Casa. I veicoli riceveranno l'ultima versione del software prima della loro consegna. Dopo il lancio sul mercato, le funzioni digitali continueranno ad essere aggiornate con cadenza regolare". L'impianto di Zwickau, che prima della chiusura sfornava oltre 100 ID.3 al giorno, vedrà presto l'arrivo di una seconda ... Leggi su quattroruote Emergenza coronavirus - 80mila dipendenti Volkswagen in cassa integrazione

Coronavirus - si fermano anche Volkswagen e Yamaha

Coronavirus - Francia : fuga da Parigi. Boom di contagi in Spagna : 2000 in un giorno. Germania : “Rispetto misure o milioni di infetti”. Volkswagen ferma produzione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Laha in programma di riavviare domani ladell'elettrica ID.3 nello stabilimento tedesco di. Lo ha riferito un portavoceCasa di Wolfsburg ad Automotive News Europe, ribadendo l'obiettivo di lanciare il nuovo modello durante l'estate nonostante le conseguenze dele gli ormai noti ritardi nel perfezionamento del software.Aggiornamenti regolari. "Il nostro obiettivo è quello di consegnare contemporaneamente a tutti i clienti i 30.000 esemplariID.3 First Edition", ha affermato un portavoceCasa. I veicoli riceveranno l'ultima versione del software primaloro consegna. Dopo il lancio sul mercato, le funzioni digitali continueranno ad essere aggiornate con cadenza regolare". L'impianto di, che primachiusura sfornava oltre 100 ID.3 al giorno, vedrà presto l'arrivo di una seconda ...

enfasia : Volkswagen oltre a cambiare il logo durante il lockdown, ha aggiunto un po' di narrazione con un video semplice qua… - jairoalvarado01 : RT @ansaeuropa: ????Quasi un milione di vendite in meno. Il risultato peggiore si è registrato in #Italia (-85,4%), seguita da #Francia e #Sp… - Cora83919289 : RT @ansaeuropa: ????Quasi un milione di vendite in meno. Il risultato peggiore si è registrato in #Italia (-85,4%), seguita da #Francia e #Sp… - PaoloMadonnaDF : RT @ansaeuropa: ????Quasi un milione di vendite in meno. Il risultato peggiore si è registrato in #Italia (-85,4%), seguita da #Francia e #Sp… - EUDataNewsHub : RT @ansaeuropa: ????Quasi un milione di vendite in meno. Il risultato peggiore si è registrato in #Italia (-85,4%), seguita da #Francia e #Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Volkswagen Coronavirus, Volkswagen: riparte la produzione della ID.3 a Zwickau Quattroruote Giornata mondiale per la Terra

È la nuova app Green League tra educazione ambientale e intrattenimento dedicata ai ... Un milione di tweet dedicati all’impatto sull’ambiente del coronavirus Oltre un milione i tweet dedicati ...

Fase 2: «Potenziare medicina territoriale Riorganizzare il servizio, nuovi percorsi»

«La medicina territoriale - spiega Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici Lombardia - sarebbe stata determinante nella fase di esordio dell’emergenza Covid-19: poteva contribuire a ...

È la nuova app Green League tra educazione ambientale e intrattenimento dedicata ai ... Un milione di tweet dedicati all’impatto sull’ambiente del coronavirus Oltre un milione i tweet dedicati ...«La medicina territoriale - spiega Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici Lombardia - sarebbe stata determinante nella fase di esordio dell’emergenza Covid-19: poteva contribuire a ...