Coronavirus | ultime notizie – Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4

Fase 2, la ripartenza sarà dal 4 maggio (o anche prima) ANSA / CLAUDIO PERILa Fase 2 dell'emergenzainizia a prendere forma: come anticipato dalle pressioni di Lombardia, Veneto e Piemonte, l'ingresso nel nuovo periodo della pandemia vedrà nel 4 maggio una data cruciale. La ripartenza delle attività produttive, infatti, da quanto emerge dallo schema concordato questa mattina nelle riunioni a Palazzo Chigi, inizierà dal 4 maggio, e, con alcune singole eccezioni, dal 27 aprile. L'idea, su cui il...