Coronavirus ultime notizie 22 aprile

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli aggiornamenti in diretta di mercoledì 22sulCovid-19 in Italia e nel mondo. 183.957 i casi positivi alnel nostro Paese, di cui 24.647 morti e 51.600 guariti. Quasi due milioni e mezzo i contagi nel mondo. Il premier Giuseppe Conte ha tenuto un'informativa in Parlamento sulla Fase 2 dal 4 maggio, esponendo la sua strategia in 5 punti.