Coronavirus, studio made in Italy: acque di scarico “spie” di focolai (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 puo’ essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come “spia” della presenza di un focolaio epidemico. Lo suggerisce uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di qualita’ dell’acqua e salute del Dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanita’. In merito La Rosa ha spiegato: “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni di acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano e’ stata confermata la presenza di Rna del nuovo Coronavirus. Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo e’ stato riscontrato in ... Leggi su ildenaro Tracce del coronavirus nelle acque di scarico : l’Iss presenta uno studio

Lo studio dello Spallanzani : coronavirus isolato nelle lacrime

Coronavirus - da uno studio arriva la conferma : bambini e under-19 hanno sintomi lievi o nulli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 puo’ essere trovato nelledi, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come “spia” della presenza di uno epidemico. Lo suggerisce unocondotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di qualita’ dell’acqua e salute del Dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanita’. In merito La Rosa ha spiegato: “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni didiraccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano e’ stata confermata la presenza di Rna del nuovo. Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo e’ stato riscontrato in ...

riotta : Nuovo studio cinese prova che #coronavirus in un ristorante si è trasmesso seguendo le correnti d'aria dei condizio… - SkyTG24 : Coronavirus, l’idea di uno studio di architetti: al mare con cupole in bamboo. FOTO - TgrVeneto : La popolazione del comune padovano al centro di un nuovo studio, unico al mondo. Servirà a capire quale direzione p… - PagnuttiMarco : RT @PatriziaRametta: LO DICE LO STUDIO DEL PENTAGONO NON UNO QUALUNQUE IL VACCINO ANTINFLUENZALE AUMENTA IL RISCHIO COVID DEL 36 %. Pentag… - Marinotoma : RT @PatriziaRametta: LO DICE LO STUDIO DEL PENTAGONO NON UNO QUALUNQUE IL VACCINO ANTINFLUENZALE AUMENTA IL RISCHIO COVID DEL 36 %. Pentag… -