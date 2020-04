Coronavirus, Sportiello ancora positivo dopo il terzo tampone (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il portiere dell’Atalanta, Marco Sportiello, è risultato ancora positivo al COVID-19 dopo il terzo tampone Brutte notizie per Marco Sportiello. Il portiere dell’Atalanta è risultato positivo al COVID-19 dopo il terzo tampone al quale è stato sottoposto. Il secondo test aveva dato esito negativo facendo trapelare un cauto ottimismo per l’ex Frosinone, invece l’ultimo ha dato la nuova brutta notizia. Sportiello è in buone condizioni di salute e proseguirà il periodo di lockdown nella propria abitazione di Urgnano fino a nuove comunicazioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Atalanta - terzo tampone per Sportiello : il portiere è ancora positivo al Coronavirus

