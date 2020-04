Coronavirus, Sorrento: beneficenza con foto sui social. Imprenditori si dissociano: È propaganda elettorale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Polemiche a Sorrento per il “Banco alimentare”, distribuzione di pacchi di generi alimentari a bisognosi, organizzata il 17 aprile dalla Fondazione Sorrento, alla quale partecipano il Comune e privati, al Teatro Tasso. Le immagini della gente in fila per ritirare la spesa,un centinaio di persone, sono state diffuse sui social network senza rispetto della privacy degli interessati. La distribuzione sarebbe stata anche l’ occasione per fare propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno in autunno. Due Imprenditori, Salvatore Di Leva, amministratore di Alilauro Gruson spa ed Alfonso Ronca, titolare della cooperativa di trasporto Torquato Tasso, che avevano aderito all’ iniziativa di beneficenza, si sono dissociati con una lettera aperta. Gli Imprenditori affermano di aver voluto dare “un piccolo aiuto a quanti stanno ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Piano di Sorrento : dopo 8 anni riapre la clinica. I nostri locali gratis per fronteggiare emergenza

Coronavirus - seconda vittima a Sorrento : il messaggio del sindaco

Coronavirus - prima vittima a Sorrento : il suo quadro clinico era già critico (Di mercoledì 22 aprile 2020) Polemiche aper il “Banco alimentare”, distribuzione di pacchi di generi alimentari a bisognosi, organizzata il 17 aprile dalla Fondazione, alla quale partecipano il Comune e privati, al Teatro Tasso. Le immagini della gente in fila per ritirare la spesa,un centinaio di persone, sono state diffuse suinetwork senza rispetto della privacy degli interessati. La distribuzione sarebbe stata anche l’ occasione per fare propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno in autunno. Due, Salvatore Di Leva, amministratore di Alilauro Gruson spa ed Alfonso Ronca, titolare della cooperativa di trasporto Torquato Tasso, che avevano aderito all’ iniziativa di, si sono dissociati con una lettera aperta. Gliaffermano di aver voluto dare “un piccolo aiuto a quanti stanno ...

ildenaro_it : #Coronavirus, #Piano di #Sorrento: dopo 8 #anni riapre la #clinica. I nostri #locali #gratis per #fronteggiare… - zazoomnews : Coronavirus Piano di Sorrento: dopo 8 anni riapre la clinica. I nostri locali gratis per fronteggiare emergenza -… - zazoomblog : Coronavirus Piano di Sorrento: dopo 8 anni riapre la clinica. I nostri locali gratis per fronteggiare emergenza -… - positanonews : Positanonews TG. Questa sera nuove interviste e il punto della situazione coronavirus in Costa di Amalfi e Sorrento… - CarminePrimaver : #Emozioni Quel giorno, sembrava di stare su una nuvola -