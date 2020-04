Coronavirus | Sonia Bergamasco | «Non dimentichiamo i bambini»

(Di mercoledì 22 aprile 2020) I bambini hanno bisogno di aiuto. L’emergenza covid-19 espone ancora di più le categorie più vulnerabili della nostra società e i bambini sono i primi a parlarne le conseguenze. Molti sono rimasti soli, senza un adulto di riferimento dopo che i genitori sono stati ricoverati per coronavirus, altri sono spettatori di violenza domestica, altri sono in ospedale a causa della malattia.

bonetti_sonia : RT @ChiaraSuriani: Il comitato scientifico per il superamento del Coronavirus è formato da soli uomini. 20 uomini e 0 donne. Possibile che… - DimitriDeVita : RT @L_Triggiani: Roma ai tempi del #coronavirus : il ritorno della bellezza dell’arte e della natura @Sonia_l_attimo @TrastevereRM @runondo… - L_Triggiani : Roma ai tempi del #coronavirus : il ritorno della bellezza dell’arte e della natura @Sonia_l_attimo @TrastevereRM… - Sonia_La_Farina : Coronavirus ??Catania passa da 626 a 664?? Guariti 114, morti 73 - sonia_star : famigliesma: RT OssMalattieRare: 'Emergenza Covid-19: comunicazione e informazione ai tempi del #coronavirus tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sonia

Vanity Fair Italia

View this post on Instagram L'attrice Sonia Bergamasco è con noi per lanciare l'appello di raccolta fondi straordinaria lanciato da Terre des Hommes e Fondazione Geronimo Stilton su @retedeldono per ...«Non mettere la mano con il guanto vicino alla bocca», scrivono alcuni utenti, ricordando le misure preventive contro il coronavirus. E ancora: «Le mani vicino alla bocca? No». C'è anche chi si ...