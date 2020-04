Coronavirus, Snam: ad Alverà dona 25% del suo stipendio ad attività di beneficienza (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Snam, insieme a Fondazione Snam e su impulso delle sue persone, ha avviato una raccolta fondi su base volontaria tra i dipendenti per iniziative di solidarietà nei confronti di enti del terzo settore o altri soggetti impegnati a sostenere le fasce più deboli della popolazione, duramente colpite dall’emergenza Covid-19. L’iniziativa è denominata “Diamo forma al futuro”, come uno dei quattro valori di Snam. Il progetto prevede che i dirigenti di Snam, a partire dall’Amministratore Delegato Marco Alverà e dal top management, possano ridurre la propria remunerazione, nel periodo maggio-dicembre 2020, per consentire all’azienda di attivare iniziative di beneficenza. Alverà, in particolare, ha deciso di ridursi del 25% la retribuzione lorda per il periodo di riferimento dell’iniziativa. I ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Snam : “Arrivati i primi 250 ventilatori e 600.000 mascherine”

Coronavirus - Snami a medici famiglia : ”Dovete isolarvi dai familiari”

Coronavirus - medici base di Bologna chiedono aiuto al prefetto Snami : “Noi senza protezioni - così rischiamo di diffondere la malattia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) –, insieme a Fondazionee su impulso delle sue persone, ha avviato una raccolta fondi su base volontaria tra i dipendenti per iniziative di solidarietà nei confronti di enti del terzo settore o altri soggetti impegnati a sostenere le fasce più deboli della popolazione, duramente colpite dall’emergenza Covid-19. L’iniziativa è denominata “Diamo forma al futuro”, come uno dei quattro valori di. Il progetto prevede che i dirigenti di, a partire dall’Amministratore Delegato Marco Alverà e dal top management, possano ridurre la propria remunerazione, nel periodo maggio-dicembre 2020, per consentire all’azienda di attivare iniziative di beneficenza. Alverà, in particolare, ha deciso di ridursi del 25% la retribuzione lorda per il periodo di riferimento dell’iniziativa. I ...

salvatorericco : RT @celenostalgia: L'#energia è in prima linea, lo stiamo raccontando. Ora @snam avvia #raccoltafondi. E l'ad @malvera1 si taglia lo #stipe… - snam : RT @celenostalgia: L'#energia è in prima linea, lo stiamo raccontando. Ora @snam avvia #raccoltafondi. E l'ad @malvera1 si taglia lo #stipe… - celenostalgia : L'#energia è in prima linea, lo stiamo raccontando. Ora @snam avvia #raccoltafondi. E l'ad @malvera1 si taglia lo… - Affaritaliani : Coronavirus, i dipendenti di Snam avviano una raccolta fondi - snam : RT @SaveChildrenIT: Anche grazie al sostegno di @snam riusciamo ad aiutare le famiglie e i minori in condizione di difficoltà in questo mom… -