**Coronavirus: Sicilia, 2.883 positivi in Sicilia, diminuiscono i ricoveri** (Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 58.732 (+3.639 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.883 (+48), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2). Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati - di cui 35 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : Sicilia - 2.883 positivi in Sicilia - diminuiscono i ricoveri**

