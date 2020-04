Coronavirus, senza il lockdown ci sarebbero stati tra “i 600 mila e gli 800 mila morti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Prima che l’Italia venisse completamente travolta dall’emergenza Coronavirus, nel Paese c’era solo la prima coppia infetta: i due cinesi ricoverati allo Spallanzani. Difficile capire, e immaginare, cosa sarebbe successo di lì a poco. Il Corriere della Sera ha svelato però la presenza di uno studio, elaborato dalla Direzione programmazione sanitaria del ministero con l’Istituto superiore di sanità e l’Inmi Spallanzani, dai risvolti shock e quindi secretato. Il ministero della Salute ha confermato con una nota i suoi contenuti. I morti in Italia potevano essere molti di più Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria, ha risposte alle critiche su possibili ritardi nelle decisioni del governo per contrastare l’emergenza covid-19. “Non c’è stato nessun vuoto decisionale. Già ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - operaio ex Ilva sui social : “In fabbrica senza mascherine”. L’azienda lo licenzia

Coronavirus - Zingaretti : “Conte ha il merito di aver affrontato la pandemia per primo. Mes? Senza condizioni lo userei per nostri ospedali”

Coronavirus : Regina Elisabetta d’Inghilterra celebra i 94 anni. Da sola e senza colpi di cannone (Di mercoledì 22 aprile 2020) Prima che l’Italia venisse completamente travolta dall’emergenza, nel Paese c’era solo la prima coppia infetta: i due cinesi ricoverati allo Spallanzani. Difficile capire, e immaginare, cosa sarebbe successo di lì a poco. Il Corriere della Sera ha svelato però la predi uno studio, elaborato dalla Direzione programmazione sanitaria del ministero con l’Istituto superiore di sanità e l’Inmi Spallanzani, dai risvolti shock e quindi secretato. Il ministero della Salute ha confermato con una nota i suoi contenuti. I morti in Italia potevano essere molti di più Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria, ha risposte alle critiche su possibili ritardi nelle decisioni del governo per contrastare l’emergenza covid-19. “Non c’è stato nessun vuoto decisionale. Già ...

SkyTG24 : #Coronavirus 'La famiglia dei vigili del fuoco è una famiglia senza confini': i pompieri inglesi mostrano la loro s… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'App su base volontaria e senza penalizzazioni' #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Stanno continuando a trasferire i pazienti da un reparto all'altro, senza aver fatto nemmeno i tamponi, gli anzian… - dantonio_luca : RT @blusewillis: 'Se ne vanno', la poesia da brividi che rende omaggio all'intera generazione di nonni strappata via senza neanche una care… - fabiorampelli : RT @sabrinafantauzz: #Coronavirus #Camera .@fabiorampelli: la pandemia non può essere la scusa per consentire al presidente Conte di acquis… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus senza Coronavirus, senza i Covid hospital non si riparte. Obiettivo: 10mila posti in tutta Italia Il Messaggero Coronavirus, da giovedì 23 al via i test sierologici in provincia di Cremona

Dal 29 aprile saranno estese a tutta la Lombardia con gli stessi criteri MILANO (21 aprile 2020) - "Da giovedì 23 aprile partiremo con i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus nelle ...

Coronavirus, a Milano c'è una fossa comune di cui nessuno parla: i morti misteriosi che sconvolgono la città

Qui sono state sepolte decine di persone morte per il coronavirus e non reclamate dalla famiglia ... Abbiamo perso molti dei nostri figli, in alcuni casi il passare oltre è stato ancora più tragico ...

Dal 29 aprile saranno estese a tutta la Lombardia con gli stessi criteri MILANO (21 aprile 2020) - "Da giovedì 23 aprile partiremo con i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus nelle ...Qui sono state sepolte decine di persone morte per il coronavirus e non reclamate dalla famiglia ... Abbiamo perso molti dei nostri figli, in alcuni casi il passare oltre è stato ancora più tragico ...